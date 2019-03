"Pedida maior rapidez na ativação do Fundopesca" é a manchete do Açoriano Oriental

As mais lidas

"Secretaria das Obras Públicas deu apoios de 1,7 milhões" e "Ponta Delgada homenageia nove mulheres" são outros destaques do jornal.

O destaque fotográfico do jornal vai para a Noite do Lençol, uma tradição de Água de Pau que, segundo os antigos, servia para "enterrar" o Carnaval.

Sindicato diz que pescadores não saem para o mar há um mês e estão a passar necessidades. PSD/Açores pede agilização do Fundopesca. O rendimento dos pescadores está em destaque no Açoriano Oriental de terça-feira, 5 de março de 2019.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok