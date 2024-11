PDL recebe espetáculo ao vivo de gastronomia interativo

Às 11h00, no Largo Sul da Matriz de PDL, o público poderá assistir ao vivo à arte de preparação e confeção de pratos com produtos regionais e interagir com o chef.

O ‘show cooking’ transforma a comida num espetáculo, oferecendo aos clientes uma “experiência interativa que vai além de simplesmente comer”, lê-se no comunicado.

“Ver os chefs em ação cria uma atmosfera emocionante e divertida”, acrescentou. Além disso, os comensais podem aprender sobre os ingredientes e técnicas, o que “enriquece a sua experiência gastronómica e aumenta o seu apreço pela culinária”.