PCP quer enfermeiro e médico de família para todos os madeirenses

"O Governo Regional deverá assegurar por via do reforço do número de profissionais e de meios de promoção ativa de saúde a materialização deste objetivo da resolução", indica o documento que, anunciou hoje o PCP, já foi entregue no parlamento madeirense e que aguarda agora agendamento para debate.

"Tantos cidadãos na Região Autónoma da Madeira não têm ainda nem médico de família, nem enfermeiro de família", afirmam os comunistas.

A resolução propõe ainda que o Governo Regional entregará anualmente um relatório público sobre a avaliação executiva desta medida, observando que a mesma entrará em vigor com a aprovação do Orçamento Regional subsequente à publicação deste projeto.