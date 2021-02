PCP cancela comício dos 100 anos a 6 de março e faz 100 ações no país

A informação do cancelamento do comício, que "se considerou nas condições atuais não ser adequado realizar", surge no meio de um artigo na edição de hoje do Avante, órgão oficial dos comunistas.

Para o substituir, os comunistas organizam uma iniciativa sob o lema 100 anos, 100 ações.

A iniciativa agora cancelada foi anunciada há cerca de um ano, no 99.º aniversário do PCP, no último comício do partido antes do confinamento geral devido à pandemia, em 06 de março de 2020.

Será um "vasto conjunto de iniciativas, centrado nos problemas do país, dos trabalhadores e do povo", estando anunciada uma "ação" em Lisboa, no Rossio, em que participa o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, lê-se no artigo do Avante.

Os comunistas garantem que nestas 100 ações “serão garantidas as condições sanitárias, dando mais uma prova de que é possível continuar a intervir e a lutar e ao mesmo tempo proteger a saúde”.

O comício do centenário estava previsto para o Campo Pequeno, em Lisboa, um local simbólico para o partido, onde se realizou o primeiro grande comício do PCP a seguir ao 25 de Abril, com Álvaro Cunhal (1913-2005), o líder histórico dos comunistas portugueses.