Pavilhão do Mar recebe Green Christmas Party

O cartaz fica completo com Bilf à Regional. A banda de covers micaelense promete os melhores clássicos do rock.

Souza apresenta-se como o mais internacional DJ açoriano e ao longo dos últimos anos tem percorrido o país com as suas atuações eletrizantes.

A tradicional festa de Natal da J&M Eventos, Green Christmas Party, tem lugar, terça-feira, dia 25 de dezembro pelas 23h59, no Pavilhão do Mar.

