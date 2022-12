Pavilhão do Mar acolhe feira de artesanato de Natal

Segundo o comunicado, trata-se do maior evento expositivo e comercial de artesanato dos Açores, constituindo uma “importante oportunidade de contacto entre os artesãos e o público, com momentos de demonstração ao vivo do saber fazer”.

A iniciativa é promovida pelo Centro de Artesanato e Design dos Açores (CADA) e, de acordo com a nota, tem como principal objetivo “aumentar a visibilidade das empresas artesanais açorianas através da valorização dos seus produtos artesanais, em particular daqueles certificados com a marca coletiva de origem e qualidade ‘Artesanato dos Açores’”.

O evento de entrada gratuita irá decorrer no Pavilhão do Mar, de sexta-feira a domingo, entre as 14h00 e as 23h00, pretendendo ser “potenciador das vendas das empresas artesanais, dando a conhecer produtos tradicionais e inovadores, numa mostra de técnicas artesanais ancestrais e conceitos e estéticas atuais”, destaca o comunicado.

“A par da realização de workshops e de momentos musicais protagonizados por músicos açorianos de excelência, o público poderá, também, degustar os produtos artesanais da área alimentar na ‘Hora do Chá’”, indica ainda o Centro de Artesanato e Design dos Açores (CADA).