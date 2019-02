Pavilhão Desportivo da Fonte do Bastardo encerrado preventivamente

Segundo refere o executivo camarário em nota informativa, após visita ao local dos vereadores da autarquia, nomeadamente, Raquel Borges e Tiago Ormonde, a pedido da direção da Associação de Jovens da Fonte do Bastardo, cujos atletas utilizam o espaço, foi emitido parecer pela Divisão de Investimento e Ordenamento do Território, com jurisdição técnica sobre as infraestruturas municipais.





Nesse âmbito, a câmara entende que, havendo a menor suspeita de insegurança, é "adequado o encerramento preventivo da infraestrutura, tendo já solicitado parecer ao Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, para uma segunda avaliação das condições de segurança do espaço".





O encerramento foi articulado com a direção da Associação de Jovens da Fonte do Bastardo, cujas equipas vão utilizar, pelo período que se venha a verificar necessário, o Pavilhão Desportivo do Porto Martins, assim como com a Junta de Freguesia da Fonte do Bastardo.





A Câmara Municipal da Praia da Vitória aguarda o parecer do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores para proceder a nova análise da situação e diligenciar os procedimentos necessários à reposição da normalidade na utilização daquela infraestrutura desportiva do concelho.