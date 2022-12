Paulo Henrique já está a treinar sem limitações

Três meses depois de contrair uma lesão na perna esquerda, Paulo Henrique regressou esta semana aos treinos da equipa do Santa Clara.



A 17 de setembro, no Estádio de São Miguel, frente ao Paços de Ferreira, o defesa açoriano saiu aos 22 minutos, pouco depois de ter sido assistido pela equipa médica dos encarnados.



Desde então, o jogador de 26 anos tem estado entregue ao Departamento Médico do Santa Clara. Na última semana, um vídeo divulgado pelo Departamento de Comunicação do clube, mostrando o jogador a exercitar-se no ginásio, deixou antever que o regresso do capitão de equipa estava para breve.



Segunda-feira, Paulo Henrique foi mesmo a novidade no primeiro treino da semana, e embora treine sem restrições, o facto é que nesta fase o jogador procura recuperar o ritmo competitivo que entretanto perdeu com a paragem de três meses.



Recorde-se que o próximo compromisso do Santa Clara é a deslocação a Barcelos, no dia 29, para defrontar o Gil Vicente na jornada (14.ª) de retoma da I Liga.