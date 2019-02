Paulo Gonzo na segunda edição do Caloura Blues

Paulo Gonzo é o segundo artista confirmado para a segunda edição do Caloura Blues, subindo ao palco no dia 27 de julho.

“By Request” é o trabalho de Paulo Gonzo que representa um regresso ao soul e aos blues. O disco foi gravado em Nova Iorque, no estúdio Mission Sound Record, em Brooklyn e produzido por Cindy Blackman e Jack Daley, produtores de artistas como Lenny Kravitz ou Joss Stone, refere nota de imprensa da autarquia.





Este é o segundo artista confirmado para edição deste ano do Caloura Blues, depois da confirmação de Boo Boo Davis que irá atuar a 26 de julho.





Refira-se que o festival Caloura Blues, decorre na Baixa D'Areia, na vila de Água de Pau, na Lagoa, a 26 e 27 de julho.





O Caloura Blues está nomeado em quatro categorias dos Iberian Music Awards: Best New Festival, Best Small Festival, Best Communication e Best Live Performance.