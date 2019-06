Paulo Estêvão vai concorrer às eleições para a Assembleia da República

O PPM vai concorrer às eleições legislativas nacionais de 2019 através da coligação com o PPV/CDC - Partido de Cidadania e Democracia Cristã -, segundo anunciou Paulo Estêvão.

Numa entrevista à rádio TSF/Açores, o líder do PPM indicou que, durante os próximos dias, será aprovado no conselho nacional do partido esta coligação de âmbito regional para concorrer às eleições para a Assembleia da República.





“Vamos criar uma coligação regional, com um programa especificamente regional, para concorrer no círculo regional dos Açores que elege cinco deputados para a Assembleia da República. É uma aposta forte que será presidida por mim”, anunciou o líder do PPM e deputado na Assembleia Legislativa dos Açores.





Paulo Estêvão garante que apenas vai incluir questões de âmbito regional no seu programa de candidatura às eleições para a Assembleia da República. “Vamos ter um programa para cumprir sem a imposição de Lisboa. Será um programa com uma agenda açoriana. Nunca foi feito uma iniciativa deste género na nossa democracia”, frisou.

Paulo Estêvão indica que, em caso de eleição para a Assembleia da República, apenas vai apoiar um partido que se comprometer “com um conjunto de temas de âmbito regional”.