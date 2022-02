Patrão Neves toma posse como Membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida

A cerimónia decorreu, na quarta-feira, no Salão Nobre, Palácio de São Bento, e contou com a presença do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

Professora catedrática de Ética da Universidade dos Açores, Maria do Céu Patrão Neves tem pós-doutoramento no Kennedy Institute of Ethics, em Georgetown University (Washington, D.C.).

Tem exercido diversas funções em organismos como consultora do presidente da República para a Ética da Vida (2006-2009; 2014-2015) e do Conselho de Administração da International Association of Bioethics (2004-2009), sendo perita em ética da Comissão Europeia e da UNESCO.

Maria do Céu Patrão Neves, integra, também, a direção do Instituto Francisco Sá Carneiro.

Autora/coordenadora de 30 livros, entre os quais a coleção em 12 volumes dedicada à Ética Aplicada, e mais de 180 artigos.

Foi deputada europeia pelo PSD (2009-2014).

Saliente-se que o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) é um órgão consultivo independente, que tem a missão analisar os problemas éticos suscitados pelos progressos científicos nos domínios da biologia, da medicina ou da saúde em geral e das ciências da vida.

O CNECV pretende refletir com vista à elaboração de Pareceres e documentos de estudo, assegurando a participação do Conselho em grupos de trabalho, seminários, conferências e reuniões de âmbito nacional e internacional.





Membros eleitos pela Assembleia da República que tomaram posse para o CNEVC:



Miguel Oliveira da Silva, Isabel Silvestre, Luís Madeira, André Pereira, Maria do Céu Patrão Neves, Carlos Barbosa.





Membros designados:

José Miguel Guimarães (designado pela Ordem dos Médicos), Serafim Figueiral Rebelo (designado pela Ordem dos Enfermeiros), Miguel Macedo (designado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses), Maria Francisca Caldeira (designada pela Ordem dos Biólogos), Ana Paula Correia (designada pela Ordem dos Farmacêuticos), Sandra Poeira (designada pela Ordem dos Advogados), José Manuel Almeida (designado pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas), Jorge Soares (designado pela Academia das Ciências de Lisboa), Rui Nunes (designado pelo Conselho Médico-Legal do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I.P.), João Ramalho Santos (designado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.), Rosalvo Almeida (designada pelo Governo), Boaventura Santos (designado pelo Governo), Paula Pinto de Freitas (designada pelo Governo), Inês Fernandes Godinho (designada pelo Governo) e Inês Estevinho Fronteira (designada pelo Governo).