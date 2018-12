Passagem de Ano nas Portas da Cidade com muita música e fogo de artifício

Para a concretização do “Festival Pirotécnico”, a Câmara Municipal assinou, esta quinta-feira, um protocolo de colaboração com a Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada (CCIPD). Através deste protocolo, explica nota de impressiona, a autarquia atribui um apoio no valor de 50 mil euros à referida associação de comerciantes para que a mesma promova o espetáculo de fogo de artifício.







O protocolo foi assinado pelo vice-presidente da autarquia, Humberto Melo, e pelo presidente da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, Mário Fortuna.





Após a assinatura do protocolo, Humberto Melo destacou a importância da colaboração entre as duas entidades na promoção de Ponta Delgada como destino turístico de Passagem de Ano, afirmando “ser um orgulho para a autarquia fazer parte deste processo que já coloca o nome da maior cidade açoriana no conjunto das cidades mais relevantes a nível nacional e até internacional”, disse citado na mesma nota.





Já Mário Fortuna considerou o apoio da autarquia como um “incentivo financeiro determinante” para que a CCIPD possa promover, todos os anos, um espetáculo de fogo de artifício que “já compete com o que de melhor se faz a nível nacional e internacional.





“O grande propósito desta nossa parceria é levar mais longe o destino Ponta Delgada, mas também a ilha de São Miguel e os Açores em geral. Estamos a promover Ponta Delgada como destino de Passagem de Ano (existem já várias agências nacionais e internacionais que consideram a nossa cidade como tal), porque temos um largo potencial turístico. O espetáculo de fogo de artifício é essencial para cumprir esse objetivo” .





Acrescenta a nota que a autarquia presidida por José Manuel Bolieiro entende que, apesar dos municípios terem atribuições nas áreas da cultura e da promoção do desenvolvimento, as iniciativas associadas à Passagem de Ano em Ponta Delgada “não devem ser da exclusiva iniciativa e responsabilidade do município, por se tratarem de eventos, não apenas de interesse local mas também regional, que projetam a imagem dos Açores”.

O protocolo agora assinado refere que “a Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada tem por objeto a promoção dos interesses do comércio, da indústria e serviços, assim como dos interesses económicos e culturais dos seus associados”, assim como a “realização de um Festival Pirotécnico associado à tradicional celebração popular da Passagem de Ano nas Portas da Cidade”.





“O investimento na promoção turística é um meio eficaz de divulgação do concelho de Ponta Delgada nos contextos regional, nacional e internacional - acentua o mesmo documento, defendendo “a participação cooperativa entre todos, que de futuro deveria envolver igualmente uma contribuição em parceria com o Governo Regional”. Isto pelo facto do Festival Pirotécnico se assumir, cada vez mais, como “evento emblemático com potencial turístico”.

No que diz respeito ao programa para o último dia do ano, o mesmo começa às 22 horas e contará com as atuações doDJ Antoine C e Laura Vargas e Banda.





Às 00h00, tem início o Espetáculo Piro Musical e, dez minutos depois, Laura Vargas volta ao palco das Portas da Cidade. Segue-se às 00h30 atuará o DJ Play. O espetáculo termina às 02 horas.





Enquanto isso, a tradição regressa ao Coliseu Micaelense com o Baile de Réveillon 2019, durante o qual atuarão Stereo Mode e Banda 8, no palco principal, e os DJs Matti e Kid Jay, no foyer.





No Baile de Réveillon 2019 conta com um novo espaço lounge no exterior, animação musical e bar.