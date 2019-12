Passagem de Ano em Ponta Delgada quer “atrair turismo”

A Câmara Municipal de Ponta Delgada atribuiu ontem um apoio de 50 mil euros à Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, com o objetivo de comparticipar as despesas com o festival pirotécnico, promovido pela autarquia em parceria com os comerciantes da cidade.

Segundo o presidente da autarquia, trata-se de uma “parceria estratégica para a economia e para a imagem de Ponta Delgada” na realização de um “evento característico da época”.







