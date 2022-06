Passageiros marítimos nos Açores aumentam em abril mas continuam abaixo de 2019

Em abril, desembarcaram nos Açores, 32.036 passageiros provenientes de transportes marítimos, mais 21,6% do que em abril de 2021 (26.350), de acordo com os dados disponibilizados na página da Internet do SREA, consultados pela Lusa.

O número continua, ainda assim, abaixo do registado em abril de 2019, altura em que não tinha sido declarada a pandemia de covid-19.

Em comparação com esse mês, em que foram contabilizados 33.189 desembarques, houve uma redução de 3,5%.

Abril foi o mês com mais passageiros marítimos desembarcados de 2022, ano que tem registado um crescimento gradual desde janeiro (15.592 passageiros).

No valor acumulado de janeiro a abril, registou-se também um crescimento face a 2021, de 85.046 passageiros desembarcados para 91.898 (8%).

Já em relação a 2019, em que se tinham registado 106.790 desembarques, houve um decréscimo de 20,4%.

Nos primeiros quatro meses do ano, apenas as ilhas de São Jorge, Faial, Pico, Flores e Corvo tiveram transporte marítimo de passageiros nos Açores.

As ilhas do Pico e do Faial destacaram-se com 43.800 e 43.077 passageiros desembarcados, respetivamente, entre janeiro e abril.

Apenas a ilha de São Jorge, sujeita a uma crise sismovulcânica desde 19 de março, registou uma quebra no número de passageiros desembarcados nesse período, baixando de 4.913 passageiros para 4.472 (9%).

O Pico viu o número de passageiros desembarcados crescer 8,4% e o Faial 11,2%.

As ilhas do grupo ocidental registaram crescimentos mais significativos, em termos percentuais, com o Corvo a aumentar o número de passageiros desembarcados de 88 para 264 (200%) e as Flores de 73 para 285 (290,4%).

Entre maio e setembro, a empresa Atlânticoline, que assegura o transporte marítimo de passageiros nos Açores, ligava todas as ilhas do arquipélago (com exceção do Corvo), numa operação com navios de maior dimensão, que está cancelada desde 2020.

Nos meses de verão, há agora apenas ligações marítimas entre as ilhas do grupo Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) e entre as Flores e o Corvo.