Passageiros aéreos em maio superam valores de 2019

Em maio desembarcaram nos aeroportos dos Açores 152.179 passageiros, o que representa um aumento de 1,7% face ao mesmo mês de 2019, revela o destaque relativo aos passageiros aéreos do Serviço Regional de Estatística dos Açores, explica o jornal.



"Governo desiludido com obras no Museu Carlos Machado", "Duarte Freitas acusa CTT de não cumprir requisitos mínimos”, "Região quer vender ou ceder hotéis e campos de golfe" e "Maioria das empresas quer manter trabalhadores e subir salários" são outros destaques desta edição.



No Desporto: "Santa Clara quis renovar mas Lincoln quer sair"