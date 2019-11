Partido Socialista prepara o próximo ano "com confiança e tranquilidade", diz Vasco Cordeiro

“Estamos a preparar, em termos de propostas concretas, aquilo que tem a ver com o desenvolvimento da nossa Região, com o bem-estar das famílias e das pessoas e com a competitividade das empresas, mas, estamos também a preparar aquele que será o desafio do próximo ano, as Eleições Legislativas Regionais”, afirmou este sábado o Presidente do PS/Açores.

Vasco Cordeiro, que falava durante a reunião do Secretariado Regional do PS/Açores, que decorreu em São Mateus, Angra do Heroísmo, sublinhou assim a “confiança e tranquilidade” com que estão a ser tratadas estas matérias.



“Os próximos desafios passam, naturalmente, pelas eleições do próximo ano, mas, também, por aspetos relacionados com o próximo Plano e Orçamento da Região”, afirmou Vasco Cordeiro, fazendo referência ao reforço do investimento público e ao reforço das transferências para o Serviço Regional de Saúde, como compromissos a que o Plano de Investimentos de 2020 dá resposta, além da “contabilização do tempo de serviço dos Professores e dos meios financeiros necessários para o fazer”.

Ao nível de outras áreas estratégicas para a Região, o Presidente do PS/A lembrou ainda o emprego, o turismo, a saúde e a educação, como essenciais e nas quais o Partido Socialista está empenhado em dar resposta às necessidades e desafios, do dia-a-dia, das famílias e empresas.

Nesse âmbito, Vasco Cordeiro recordou a importância de, perante desafios inesperados como a passagem do furacão ‘Lorenzo’ e o esforço financeiro que significa repor as condições de operação, sobretudo ao nível das infraestruturas portuárias, contar com a solidariedade, sem reservas, da parte do Governo da República, “que no sentido de ajudar os Açores e os Açorianos a reporem a normalidade assumiu 85% dos custos com essas reparações”, cujos dados concretos foram conhecidos já esta semana com a Resolução do Conselho de Ministros.

Quanto ao desafio do próximo ano, as Eleições Legislativas Regionais, Vasco Cordeiro apresentou a iniciativa ‘Açores Primeiro’, já referenciado por ocasião do XVII Congresso do PS/Açores, como um amplo movimento de participação cívica que vai muito além das fronteiras partidárias, sejam elas do PS ou de qualquer outro partido.

“Estou a falar da iniciativa ‘Açores Primeiro’, que constitui um bom momento de chamar todos a esta participação independentemente das opções ideológicas, colocando e congregando todas as boas vontades para colocar os Açores em Primeiro”, sublinhou o Presidente do PS/Açores.