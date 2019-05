Parque Urbano recebe comemorações do Dia Mundial da Criança

Mais de três mil crianças e professores de cerca de 40 escolas, jardins de infância e CATL do concelho de Ponta Delgada vão estar no Parque Urbano, na próxima segunda-feira, dia 3 de junho, para celebrar o Dia Mundial da Criança. Uma iniciativa da Câmara Municipal de Ponta Delgada que decorre entre as 10h00 e as 12h00 e as 14h00 e as 16h00.