Parque Urbano dispõe de parque infantil “moderno” e “inclusivo”

O presidente da Câmara Municipal, José Manuel Bolieiro, visitou, na passada semana, o Parque Infantil do Parque Urbano de Ponta Delgada, expressando, na ocasião, a sua satisfação por testemunhar a utilização" alegre das crianças e das famílias deste equipamento moderno e inclusivo, que vem contribuir para a reconfiguração da própria fruição do Parque Urbano".

O autarca apontou que o espaço, muito requisitado para a prática da atividade física, torna-se agora mais apelativo para as famílias com crianças.

É "estratégia do município afirmar o Parque Urbano não como espaço de contemplação, mas de fruição e de lazer para todos", disse citado em nota de imprensa.

Com espaço de jogo e recreio, foi concebido para cerca de 70 utilizadores em simultâneo, num investimento de, aproximadamente, 110 mil euros.

O objetivo primordial para a área de intervenção foi transformar o existente num espaço dinâmico, atrativo, funcional e acima de tudo inclusivo para crianças e jovens de diversas idades. Uma vez que a zona de intervenção se divide em duas áreas ligadas a um eixo de acesso principal ao parque urbano optou-se por distinguir duas áreas de utilização: um espaço para crianças mais crescidas e outro para crianças mais novas.

Neste sentido, e apesar de fisicamente os dois espaços estarem separados por um eixo, a intervenção consistiu em fazer a ligação entre os dois espaços através do desenho biomórfico, tanto no seu limite de intervenção, como no desenho do pavimento de segurança.

De acordo com nota, de um lado encontra-se “A ilha” composta por um farol, duas áreas com esculturas coloridas e pavimento de areia para promover desenvolvimentos de sentidos e ainda um baloiço inovador de grupo inclusivo. Do outro lado, está uma zona para os mais novos, composta por uma estrutura semelhante a um navio, que permite a realização de diversas atividades lúdicas, bem como a exploração da imaginação da criança.