Parque infantil do Jardim António Borges encerra de amanhã a domingo

O encerramento daquele espaço de lazer na cidade de Ponta Delgada é justificado, pela autarquia, com a necessidade de realizar "intervenções de manutenção", adianta a CMPD em comunicado.

"No entanto, e não obstante os trabalhos de manutenção no parque infantil, as demais zonas de fruição do jardim continuam a poder ser visitadas", acrescenta a maior autarquia da Região.



Construído entre 1858 e 1861, o Jardim António Borges é um dos principais jardins históricos de Ponta Delgada e da ilha de São Miguel.