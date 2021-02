Parque Atlântico recebe exposição “Ponta Delgada: Memórias Fotográficas”

O Parque Atlântico recebe, entre os dias 4 de fevereiro e 19 de março, a exposição' Ponta Delgada: Memórias Fotográficas', organizada no âmbito das comemorações do 475.º aniversário da elevação de Ponta Delgada a cidade, numa iniciativa da Câmara Municipal de Ponta Delgada e do Instituto Cultural de Ponta Delgada, com comissariado de Pedro Pascoal de Melo.