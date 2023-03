Parque Atlântico acolhe mostra dedicada a Roberto Ivens

Nesta mostra, com entrada gratuita e patente no Piso 0, do centro comercial, os visitantes do Parque Atlântico podem encontrar algumas gravuras do próprio Roberto Ivens sobre a sua travessia a África e a chegada a Lisboa, bem como ficarem a conhecer toda a história do comandante com através de um vídeo, revela nota enviada à comunicação social.



A mesma nota explica que a exposição junta materiais cedidos pelo Comando de Zona Marítima dos Açores e pelo Museu da Marinha de Lisboa e assinala os 125 anos da morte do comandante açoriano.

“É para o Parque Atlântico um enorme prazer servir de palco para dar à comunidade local uma exposição tão relevante e que enaltece o percurso de um dos homens que marcaram a história do nosso país e dos Açores, em particular. Esta exposição reforça ainda a vontade do Centro em proporcionar uma experiência de visita que vai além da compra”, refere João Pedro Mota, diretor do Parque Atlântico, citado nesta nota.