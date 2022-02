Parlamento felicita ginasta Filipa Martins pelos resultados nos Mundiais de Tóquio

O voto, apresentado pela Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, destaca o 7.º lugar obtido pela atleta do Acro Clube da Maia na final ‘All-Around’ do Campeonato do Mundo de Ginástica Artística, “entre as 24 concorrentes de elevado mérito e qualidade”.

Filipa Martins alcançou ainda o 8.º lugar na final de paralelas assimétricas, sendo, uma vez mais, a primeira atleta portuguesa a participar na final por aparelhos em Campeonatos do Mundo de Ginástica Artística, realça ainda o texto.

“A atleta, que começou a praticar ginástica aos 4 anos no Sport Club do Porto, alcança nesta prova resultados nunca antes conseguidos por parte de qualquer atleta português”, elogiam os deputados, considerando que estas marcas resultam “não só do seu enorme e distinto talento, como também de todo o empenho, esforço, dedicação e resiliência”.

No texto, o parlamento congratula-se com “as distintas prestações” de Filipa Martins, “atleta com um longo e recheado percurso e que há muito representa e eleva Portugal nas diversas mais competições, o que constitui um sólido motivo de orgulho para todos os portugueses, fazendo votos de que todo o sucesso se prolongue”.

No final da votação, seguiu-se uma salva de palmas por parte dos deputados de todas as bancadas.