Parlamento dos Açores aprova proposta do CDS sobre divulgação da certificação civil

O texto foi viabilizado com os votos favoráveis, para além dos centristas, do PS, PSD, BE, PCP e PPM.

O líder parlamentar do CDS-PP nos Açores, Artur Lima, declarou na apresentação do texto - num debate que arrancou no parlamento açoriano na quarta-feira e só hoje se concluiu - que o objetivo dos centristas é "promover a divulgação da certificação civil do Aeroporto das Lajes junto de todas as entidades nacionais e internacionais, bem como desenvolver e angariar, junto das companhias aéreas e operadores, novos fluxos turísticos para a ilha Terceira".

O CDS advoga que "as limitações verificadas em consequência do uso militar da Base das Lajes condicionavam, e ainda hoje condicionam", a economia da ilha Terceira e "a mobilidade de todos aqueles que potencialmente a procuram", pelo que é importante apresentar soluções que permitam a dinamização do uso civil do aeroporto.

Em fevereiro, na apresentação do texto hoje votado favoravelmente na Assembleia Legislativa dos Açores, Artur Lima tinha assinalado que o Aeroporto das Lajes, na ilha Terceira, foi o “único” nos Açores a registar uma quebra de passageiros desembarcados no verão de 2018.

No debate desta quinta-feira, o líder centrista alertou novamente para a falta de certificação do anemómetro (instrumento de medição do vento) das Lajes.

Pelo Governo Regional, a secretária com a tutela dos Transportes, Ana Cunha, sublinhou ter sido feita a divulgação da certificação civil das Lajes junto "das principais entidades" interessadas.

No que refere ao Turismo, e mesmo sendo uma área na tutela de outra governante, Ana Cunha lembrou a "presença em feiras" do setor ou a divulgação da ilha Terceira em espaços publicitários em rádios nacionais, por exemplo.

Em 23 de julho do ano passado foi atribuída a certificação do Aeroporto das Lajes para a utilização permanente pela aviação civil, dois anos depois de os governos regional e nacional terem assinado um protocolo nesse sentido.