Parlamento aprovou 84 dos 112 projetos de lei do PS na atual legislatura

Em comunicado, a bancada do PS destacou, entre outras iniciativas, a criação da Entidade para a Transparência no Exercício de Cargos Públicos, a Lei de Bases da Habitação, medidas de proteção à parentalidade, a extinção da sobretaxa do IRS, o fim das reduções remuneratórias na Administração Pública e a reposição de três feriados nacionais ao longo dos últimos quatro anos, nos quais teve apoio parlamentar na maioria destas matérias por parte de BE, PCP e PEV.

O trabalho socialista incluiu ainda 184 projetos de resolução, dos quais 146 obtiveram aprovação, tendo sido ainda efetuadas 598 perguntas ao Governo minoritário do PS, bem como 352 requerimentos ao executivo e à administração pública. O grupo parlamentar do PS salientou ainda a realização de 1.380 audiências a diversas entidades, organizações ou cidadãos.

Tendo em conta apenas a quarta e última sessão legislativa desta XIII Legislatura, a bancada socialista registou 14 projetos de lei, 23 projetos de resolução, 80 perguntas ao Governo e oito requerimentos, tendo transitado para a atual sessão 17 questões da sessão legislativa anterior e outros cinco requerimentos.

Ainda segundo o grupo parlamentar do PS, o Governo respondeu a 44 das questões colocadas e a sete dos requerimentos.