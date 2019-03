Parlamento açoriano recebe a Assembleia de Crianças

Na sessão de abertura, Ana Luís sublinhou, não só a importância da cooperação internacional, do entendimento entre os Estados e da participação da sociedade civil na resposta às inúmeras violações dos direitos humanos que ameaçam milhares de pessoas e que exigem um desafio permanente na promoção e proteção desses mesmos direitos, como também destacou o papel determinante do Estado no incremento da proteção destes direitos ao desenvolver iniciativas e ao criar mecanismos, tais como as “equipas multidisciplinares e interinstitucionais que são fundamentais para o processo de proteção e promoção, processo que passa por identificar os problemas, proporcionar assistência e os serviços prestados, pelo exercício do direito e cumprimento da lei”, adianta nota de imprensa.





No dia em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a presidente assinalou, igualmente, as conquistas sociais, políticas e económicas das mulheres, tendo destacado a problemática da violência doméstica contra a mulher, um tema que deve ocupar a agenda nacional e internacional, e a importância da escola e da educação formal no combate a comportamentos estereotipados.





Ana Luís concluiu exortando os jovens parlamentares a serem cidadãos ativos no combate a este tipo de comportamentos, incitando a ações de solidariedade e ao respeito pelo próximo, independentemente do seu género, origem étnica, crença política e religiosa.