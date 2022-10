Paris e Berlim “sem vontade” de participar numa mediação

“Quanto a Macron e Scholz, ultimamente, não mostraram nenhum desejo de ouvir a posição do lado russo e de participar em qualquer esforço relacionado com uma mediação”, afirmou o porta-voz russo, Dmitry Peskov.

Ao mesmo tempo, Peskov elogiou a postura de Ancara, “muito diferente” das de Paris e Berlim.

“Ancara mostra a vontade de continuar os esforços de mediação” que foram “muito apreciados” pelo Presidente russo, Vladimir Putin, sublinhou o porta-voz.

Membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), a Turquia, muito dependente do gás e do petróleo russos, tenta desde o início da ofensiva russa, a 24 de fevereiro, manter as relações com a Ucrânia e a Rússia e não aderiu às sanções internacionais contra Moscovo.

Ancara desempenhou um papel fundamental na troca de prisioneiros em setembro entre a Rússia e a Ucrânia e na conclusão, em julho, sob a égide da ONU, de um acordo entre os dois países que permite a exportação de cereais ucranianos através do Mar Negro e do Bósforo.

Em duas ocasiões, ainda em março, a Turquia acolheu representantes russos e ucranianos para negociações que acabaram sem qualquer acordo, com Kiev e Moscovo a responsabilizarem-se mutuamente pelo fracasso negocial

Vladimir Putin e o homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, têm-se encontrado várias vezes nos últimos meses.

Em meados deste mês, o Presidente russo propôs a criação de um “centro de gás” na Turquia, iniciativa apoiada por Erdogan, que pediu ao Governo de Ancara para começar a trabalhar “sem demora” no processo.