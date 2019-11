Papel do carro elétrico no futuro da Mobilidade e das cidades inteligentes

As mais lidas

O Nonagon – Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, está acolher o evento “Lagoa Smart City”. Nelson Santos, vereador da Câmara Municipal da Lagoa explica em que consiste o projeto "Lagoa Smart City". Henrique Sanchez, presidente do conselho diretivo da Associação Utilizadores de Veículos Elétricos (UVE), explica que papel vai desempenhar o carro elétrico no futuro da Mobilidade e das cidades inteligentes

