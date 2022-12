Papa Francisco agradece a voluntariado, "força de intervenção" da Igreja

“O voluntariado é… “força de intervenção”, é sair daqui e dali para chegar adiante, a uma coisa nova. O voluntariado tem esta perseverança de fazer as coisas avançar”, disse Francisco num vídeo divulgado, dedicado à Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorre em 2023, em Lisboa.

Na mensagem divulgada quando se assinala o Dia Internacional do Voluntário, revelou que uma das coisas que o “impressionou mais” em igrejas que visitou foi “a força do voluntariado”, dizendo que apesar do trabalho dos bispos, sacerdotes, freiras e leigos, “o voluntariado é outra coisa”.

“O voluntariado é uma graça de Deus, por favor assumam-na com força. Vocês, voluntários e voluntárias, são uma força da Igreja, são uma dimensão de missão da Igreja, porque vão lá, e mantêm, com o vosso voluntariado, tantas ações da Igreja”, disse o papa na mensagem em vídeo, dando o exemplo dos voluntários que dedicam o seu tempo livre a acompanhar doentes.

“Não tenham medo e obrigado pela generosidade”, concluiu o chefe da Igreja Católica.

A JMJ é o maior evento organizado pela Igreja Católica, e a escolha de Lisboa para receber esta edição foi anunciada a 27 de janeiro de 2019, na Cidade do Panamá.

Inicialmente prevista para agosto de 2022, a JMJ foi adiada por um ano devido à pandemia da covid-19.

Portugal será o segundo país lusófono, depois do Brasil, a acolher uma Jornada Mundial da Juventude, criada em 1985 pelo Papa João Paulo II (1920-2005).

O Papa Francisco é esperado em Portugal no verão de 2023 para o encerramento da JMJ.