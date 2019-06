Papa anuncia tema para as Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa

As mais lidas

As Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) são consideradas o maior evento organizado pela Igreja Católica.

No final da Jornada Mundial da Juventude 2019, que decorreu entre 22 e 27 de janeiro na Cidade do Panamá, foi anunciado o nome da cidade de Lisboa como a próxima capital da juventude católica de todo o mundo em 2022.

Segundo a agência Ecclesia, o tema das Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) é uma passagem do Evangelho de São Lucas.

"A próxima edição internacional das Jornadas Mundiais da Juventude será em Lisboa, em 2022. Para esta etapa de peregrinação intercontinental dos jovens escolhi como tema 'Maria levantou-se e partiu apressadamente'", afirmou Jorge Bergoglio, no Vaticano.

O Papa Francisco anunciou este sábado que as Jornadas Mundiais da Juventude, que vão decorrer em Lisboa, em 2022, terão como tema "Maria levantou-se e partiu apressadamente", segundo a agência Ecclesia.

