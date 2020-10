Papa alerta para impacto da pandemia nos mais velhos e "descartamento" de vidas

“Vimos o que aconteceu com as pessoas de idade nalgumas partes do mundo por causa do coronavírus. Não deviam morrer assim. Na realidade, porém, tinha já acontecido algo semelhante devido às ondas de calor e noutras circunstâncias: cruelmente descartados”, denuncia, num texto divulgado pelo Vaticano e publicado pela agência Ecclesia.

O Papa admite que a “tragédia global” da covid-19 trouxe a consciência de que toda a humanidade “viaja no mesmo barco”, fazendo cair as “múltiplas máscaras”, mas revelou uma incapacidade de atuação conjunta.

“A Covid-19 deixou a descoberto as nossas falsas seguranças. Por cima das várias respostas que deram os diferentes países, ficou evidente a incapacidade de agir em conjunto”, afirmou.

Francisco espera também que a resposta à crise sanitária não conduza a um aumento do “consumismo febril” e de “novas formas de autoproteção egoísta”.

Referindo-se aos meses de confinamento devido à pandemia, o Papa lamentou que apesar de muitas pessoas viverem “hiperconectadas” se tenha verificado uma “fragmentação” que tornou mais difícil resolver problemas que afetam todos.

A nova encíclica papal, intitulada 'Fratelli Tutti', que se dedica à fraternidade e amizade social, foi hoje apresentada pelo Papa Francisco no Vaticano, após a oração do Ângelus.

'Fratelli tutti' é a terceira encíclica do pontificado do Papa Francisco, após ‘Lumen Fidei’(A luz da fé), em 2013, e ‘Laudato si’, em 2015, sobre a ecologia integral.

No sábado, Francisco assinou junto ao túmulo de Francisco de Assis a nova encíclica, o 299.º documento do género na história da Igreja Católica.

Segundo a agência Ecclesia, a encíclica – tradicionalmente assinada no Vaticano – é o grau máximo das cartas que um Papa escreve e a expressão ‘Fratelli Tutti‘ remete para os escritos de São Francisco de Assis, o religioso que inspirou o líder dos católicos na escolha do seu nome.