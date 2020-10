Pandemia gerou quebra de 4,3% no consumo de energia

Quebra no consumo atingiu o pico nos meses de abril e maio e tem recuperado, sobretudo desde agosto. Foi nos serviços públicos que se registou a maior descida no consumo de energia entre janeiro e setembro, com menos 13% face a 2019, revela o jornal.



"Iniciativa Liberal “fecha a porta” a um governo socialista", "Bolieiro admite plataforma de entendimento com CDS e PPM", "Escultura de Catarina Alves reflete sobre excesso de lixo", "Açores com nove cadeias de transmissão de Covid-19 ativas" e "Equipas dos Açores nos Nacionais sem competição este fim de semana" são os outros destaques desta edição.