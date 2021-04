Pandemia agudizou casos de vulnerabilidade em Ponta Delgada

Em dia de aniversário da cidade, a presidente da Câmara de Ponta Delgada assume que, devido à pandemia, a sua maior preocupação “é garantir que o investimento está próximo das pessoas, destaca o jornal.



Ainda nesta edição, o padre Paulo Borges alerta "Perdeu-se a noção de pecado” na sociedade atual; Bolieiro pede à população que cumpra as regras durante a Páscoa; Nova orgânica do governo poupa 500 mil euros por ano; e Região contrai empréstimo de 170 milhões.



"Associações de futebol com mais 100 mil euros de apoio" e "Clube K fecha temporada esta tarde

em Matosinhos" são os títulos do Desporto.