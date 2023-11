PAN garante que está “sempre aberto para conversar”

“O PAN está sempre aberto a conversar, nós não fechamos a porta. Este é o nosso posicionamento político, nunca fechamos a porta”, disse o deputado único do partido, falando aos jornalistas na sede da Assembleia Regional, na Horta.

Pedro Neves disse esperar que o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) apresente uma nova versão do Orçamento para 2024 o “mais rapidamente possível”, alertando para as consequências da gestão por duodécimos.

O Plano e o Orçamento dos Açores para 2024 foram hoje chumbados na votação na generalidade na Assembleia Regional com os votos contra da IL, PS e BE e as abstenções do Chega e do PAN.

Os partidos que integram o Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) e o deputado independente Carlos Furtado (ex-Chega) votaram a favor dos documentos.

O deputado disse ainda que são necessários “vários fatores” para fazer o PAN aprovar a nova proposta de Orçamento para 2024.

“Não conheço esse segundo documento, ainda não foi apresentado. Não vou fazer especulação sobre aquilo que não existe”, salientou.