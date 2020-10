PAN diz que não teve negociações "com ninguém"

Na rede social Facebook, Pedro Neves diz que tem visto e lido notícias e que tem sorrido "para não chorar" quando são referidas alegadas negociações do deputado eleito "com o PSD, PS ou com outro qualquer partido".

"Descobri que desde segunda-feira, não preciso de ir à procura de pensamentos racionais e analíticos dentro da minha mente ou da equipa que me acompanha, basta abrir as notícias e 'voilá', eu disse coisas enquanto dormia", escreveu o dirigente partidário.

E concretizou: "Eu acho que vai haver desilusões, mas isto sou eu que não sei o que supostamente vou dizer amanhã, porque alguém vai dizer por mim".

Posteriormente, dirigindo-se a um comentário numa outra publicação, garantiu que desde domingo não teve negociações "com ninguém".

Diversas fontes contactadas pela Lusa reconhecem a existência de conversações entre o PSD e outros partidos com vista a uma eventual viabilização de um executivo de direita.

O jornal Público noticia que terá decorrido hoje em São Miguel uma reunião entre os líderes de PSD, CDS e PPM.

O Observador noticiou na quinta-feira que um eventual acordo escrito que garanta estabilidade governativa pode ser idealizado para convencer o representante da República, Pedro Catarino, e o próprio chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, da solução a apresentar.

O PS venceu as eleições regionais de domingo, elegendo 25 dos deputados à Assembleia Legislativa Regional, mas um bloco de direita, numa eventual aliança (no executivo ou com acordos parlamentares) entre PSD, CDS, Chega, PPM e Iniciativa Liberal poderá funcionar como alternativa de governação na região, visto uma junção de todos os parlamentares eleitos dar 29 deputados (o necessário para a maioria absoluta).

O PAN, que também elegeu um deputado, pode também viabilizar parlamentarmente um eventual governo mais à direita.

A lei indica que o representante da República nomeará o novo presidente do Governo Regional "ouvidos os partidos políticos" representados no novo parlamento açoriano.

Segundo indicação dada à Lusa por fonte do gabinete do representante da República, Pedro Catarino só poderá ouvir os representantes dos partidos políticos eleitos este domingo uma vez publicados os resultados oficiais em Diário da República, o que ainda poderá demorar alguns dias.

A assembleia de apuramento geral dos resultados só inicia os seus trabalhos “às 09:00 do segundo dia posterior ao da eleição” (terça-feira passada), tendo de concluir o apuramento dos resultados oficiais “até ao 10.º dia posterior à eleição”.

Esses dados serão posteriormente enviados à Comissão Nacional de Eleições (CNE), que terá oito dias para enviar “um mapa oficial com o resultado das eleições” para publicação em Diário da República.

Depois da tomada de posse do próximo Governo dos Açores, haverá um prazo máximo de 10 dias para o programa do executivo ser entregue à Assembleia Legislativa.