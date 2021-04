PAN/Açores espera “abertura” do Governo Regional para a inclusão de medidas no Orçamento

“Esperamos que o governo tenha abertura para algumas medidas que o PAN queira inserir”, disse Pedro Neves.

Contudo, acrescentou, o PAN não quer introduzir medidas apenas para votar favoravelmente o documento.

“A própria abstenção tem o seu peso e tem o seu preço, mas dentro da nossa filosofia, do PAN, se conseguirmos meter as medidas que achamos que vão robustecer esse Orçamento, a abstenção ou votar a favor poderá ser uma solução”, declarou, após a conclusão das audições aos membros do executivo, que foram ouvidos na Assembleia Regional, a propósito do Plano e Orçamento dos Açores para 2021.

O porta-voz do PAN/Açores insistiu, contudo, que ainda não sabe qual será o seu sentido de voto, ressalvando que nunca será “uma votação devido ao partido” do poder.

“O PAN não sabe o que é que vai votar. Neste momento ainda tem mais dúvidas do que aquilo que tinha antes. Aliás, o que estava escrito [no Orçamento] estava bem mais sucinto do que aquilo que foi explanado por parte dos secretários aqui nas audiências”, afirmou.

Quanto às audições dos membros do executivo açoriano realizadas esta semana, Pedro Neves considerou que ficaram “aquém das expectativas”.

“Para o PAN, é a nossa primeira vez, nós não sabíamos aquilo que estávamos à espera. Pensávamos que seria algo extremamente mais forte, mais sucinto, mais metódico, mais objetivo. Não foi, foi extremamente vago”, apontou.

O deputado considerou ainda existirem secretários “bem mais preparados do que outros”, admitindo ter ficado surpreendido com o secretário regional da Agricultura, António Ventura, que “estava bem mais preparado” do que estava à espera.

No sentido oposto, Pedro Neves criticou a postura do secretário do Mar, Manuel São João, e do secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Alonso Miguel, lamentando que não tenham fornecido as informações necessárias para se fazer “uma avaliação até ao debate do orçamento”.

Relativamente às alterações ao Plano e Orçamento da região que o PAN irá propor, Pedro Neves disse que o partido “quer mais”.

“No mar, mais fiscalização, na secretaria das alterações climáticas que haja mesmo medidas que consigam mitigar o CO2 na nossa atmosfera e não foi isso que aconteceu. Agora é esperar e obviamente que vamos propor várias medidas”, adiantou.

Durante esta semana decorreram, na cidade da Horta, no Faial, as audições aos membros do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP/PPM (com o apoio parlamentar do Chega e Iniciativa Liberal), no âmbito do Plano e Orçamento da região para 2021.

Este é o primeiro Plano e Orçamento do executivo açoriano liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, que será discutido e votado no plenário de Abril da Assembleia Regional.

A proposta de Orçamento dos Açores para este ano é de cerca de 1.900 milhões de euros, dos quais 165,7 milhões destinados ao transporte aéreo e à reestruturação da SATA.