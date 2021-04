“Palco Aberto Açores” a 17 de maio

Numa iniciativa da Associação de Juventude Viola da Terra, com o intuito de encontrar músicos que na Região se têm dedicado à composição de peças originais para Viola da Terra, o evento, este ano, foi alargado a todo o arquipélago e contará com a participação de seis músicos, de quatro ilhas dos Açores, indica nopta.





O concerto decorrerá em formato online a 17 de maio pelas 20h30 na página de facebook e Youtube da Associação: facebook.com/aj.violadaterra e youtube.com/ajvioladaterra.





No que diz respeito aos participantes, o evento contará com Guilherme Rodrigues de 14 anos, natural de Vila Franca do Campo; Romeu Bairos, músico que começou a tocar Viola da Terra há dois anos e que participou em 2021no Festival da Canção com os Karetus e o tema “Saudade”.





Com a Viola de 15 cordas marca presença o terceirense Tiago Toste de 36 anos, e que irá apresentar pela primeira vez ao público um original seu para aquela viola, inspirado na música de cariz “medieval”. Ainda com a Viola de 15 cordas referência para Pieter Adriaans, um holandês radicado na ilha de São Jorge há quase duas décadas e que apresenta uma música original sua para Guitarra Clássica agora adaptada para a Viola.





De Santa Maria atuará Rui Resendes de 29 anos, um músico que aprendeu Viola da Terra aos 14 anos e que se tem dedicado ao instrumento com maior regularidade nos últimos três anos com o “Projecto Engengroaldenga”, tendo já algumas peças originais para a Viola.





O evento vai contar, ainda, com a participação de Ernesto Bica, músico mariense dos “Ronda da Madrugada”.