'Palavras da Minha Terra' um verdadeiro exercício sobre açorianidade

'Palavras da Minha Terra', visa promover e divulgar a literatura açoriana e os seus autores, junto de públicos mais pequenos através da adaptação de obras de autores açorianos para uma linguagem mais simples, proporcionando, assim, um primeiro contacto com a literatura regional, explica comunicado.

Este projeto é uma “verdadeira ação de promoção do livro, da literatura regional e dos autores da nossa terra”.

Desta forma, durante as próximas semanas e até o mês de maio, as mentoras estarão em todas as escolas da ilha de São Miguel a apresentar a primeira obra do projeto 'O Barco e o Sonho', de Manuel Ferreira.

Assim, na próxima segunda-feira, dia 27 de janeiro, o projeto 'Palavras da Minha Terra' é apresentado na EBI de Lagoa, EBI de Água de Pau e Escola Secundária de Lagoa.



Refira-se que todos os municípios da ilha de São Miguel participam nesta iniciativa, através da aquisição das obras para apetrechamento de todas as bibliotecas escolares dos seus concelhos.

Sobre as mentoras do projeto, refere o comunicado que, Sandra de Sousa Bairos, natural de Vila do Porto, na ilha de Santa Maria, teve sempre um habilidoso poder de observação e interrogação transformou-a numa geógrafa.

Desde muito pequena que coleciona o gosto por livros, palavras e histórias. Gosta de escrever e reescrever para públicos jovens num compromisso com a educação e com a cultura.

Beatriz Arruda, é uma jovem designer e ilustradora. Nasceu em São Miguel e quando 'ganhou' asas foi estudar Design de Comunicação para o Instituto Politécnico de Portalegre onde venceu o concurso de ilustração para o livro 'Crescendo ao Sabor do Café'.

Em 2016, regressou à sua terra natal, onde tem realizados vários trabalhos, caracterizados e diferenciados pelo seu estilo, sendo os seus gostos e paixões veiculados pelas técnicas e linhas esboçadas.