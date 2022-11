Pais pedem continuidade do projeto Renascer

Grupo de pais promoveu abaixo-assinado a apelar à Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada para que mantenha o projeto de integração social Renascer, que acolhe 35 menores e beneficia de financiamento do programa Escolhas, revela o jornal.

Ainda nesta edição: "Tratamento Mecânico de Resíduos vai permitir acabar com aterros sanitários", "Trabalhadores do Grupo EDA protestam por melhores salários" e "FLAD desafia jovens cientistas com prémio Atlântico Júnior".



"Tiago Sousa sai da equipa técnica do Santa Clara" é o destaque do desporto.