Pagamentos em atraso caíram para 709,3 ME no final de dezembro

"No final de dezembro, os pagamentos em atraso das entidades públicas ascenderam a 709,3 milhões de euros, representando uma diminuição de 365 milhões de euros relativamente ao final de 2017 e 454 milhões de euros face ao final do mês anterior", assinala a síntese de execução orçamental divulgada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

Este resultado reflete sobretudo os pagamentos em atraso dos hospitais EPE, que se situaram em 484 milhões de euros, reduzindo-se em 353 milhões de euros face ao final de 2017.

"Para esta evolução contribuíram as dotações de capital realizadas nos Hospitais EPE, e desembolsadas no decurso de 2018, que foram canalizadas para a amortização da dívida não financeira, com particular destaque no mês de dezembro", refere o documento.

No final de novembro de 2018, a DGO dava conta de que os pagamentos em atraso totalizavam 1,172 milhões de euros.