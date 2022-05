Paços de Ferreira procura fechar sétimo lugar nos Açores

“Vamos aos Açores com algumas baixas, o que nos dificultou na preparação dos treinos, mas sentimos a equipa moralizada e tranquila. Há essa possibilidade [de resolver o sétimo lugar], vamos com o intuito de vencer e temos qualidade para isso. Estamos preparados para lutar pela vitória em qualquer estádio”, disse César Peixoto, na conferência de antevisão ao jogo da 33.ª e penúltima jornada do campeonato.

Juan Delgado e Antunes, que têm sido apostas constantes para as laterais da defesa, estão tocados e ficam de fora, numa lista de ausentes reforçada por Hélder Ferreira, que vai cumprir castigo. A estes juntam-se os lesionados de longa duração Jorge Silva, Flávio Ramos, João Vigário e Koffi, mais Gaitán e Maracás, igualmente por problemas físicos.

“É verdade que estamos mais limitados nas opções e teremos de mexer, mas será uma oportunidade para quem entrar, porque estão preparados para isso. Todos têm trabalhado bem ao longo da época e merecem as oportunidades”, sublinhou o técnico.

Sobre o jogo com o Santa Clara, César Peixoto admitiu as dificuldades por o Paços ir “defrontar uma equipa forte, com os objetivos já definidos”, mas insistiu na ambição de conquistar um bom resultado, nada desconfiado do facto de a equipa não vencer há três jornadas.

“Queremos vencer sempre, mas sabemos que do outro lado existe um adversário que tem mérito. Vamos defrontar uma equipa moralizada, muito confiante e que vem de um bom jogo em Guimarães. Já não me lembrava que não ganhamos há três jogos, porque lutámos sempre pelos pontos. A vitória será ainda mais cara nestas duas jornadas que faltam”, sublinhou.

César Peixoto comentou ainda as renovações com os defesas e jogadores da formação Nuno Lima e Luís Bastos, considerando que “são meritórias”, tendo em conta que “trabalham bem e merecem esta oportunidade”.

“Fazem parte do futuro”, assegurou.

O Paços de Ferreira, sétimo classificado, com 38 pontos, defronta o Santa Clara, 10.º, com 37, no estádio de S. Miguel, nos Açores, no domingo, às 19:30, num jogo que terá arbitragem de David Silva, da associação do Porto.