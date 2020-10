Outono Vivo 2020 dá destaque a autores e artistas açorianos

A Feira do Livro mantém os 50 mil livros, com chancelas de mais de 60 editoras e 22 mil títulos, enquanto a diversidade de eventos culturais dará enfoque a espetáculos de teatro, concertos, cinema, conferências, debates, exposições de arte, recitais de poesia e apresentações de livros, adianta nota de imprensa.

Na apresentação do evento, Tíbério Dinis, presidente da autarquia da Praia da vitória, explicou ser esta uma edição bastante particular, na "medida das circunstâncias que vivemos. Será, por isso, uma edição diferente, mas a Câmara Municipal da Praia da Vitória, desde o início do desconfinamento, procurou sempre desenvolver atividades culturais e desportivas em plena segurança, pelo que temos mantido uma articulação muito próxima com a Delegação de Saúde Concelhia, que permitiu a reabertura do Auditório do Ramo Grande, da Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira, do parque desportivo, entre outras infraestruturas municipais, como as creches e ATL´s, e que permite também agora a realização do Outono Vivo 2020”, disse citado em nota.



Desta forma, garantindo todas as normas de segurança e cumprindo-se todas as recomendações impostas pela autoridade de saúde, a Câmara Municipal e a Cooperativa Praia Cultural assumem total segurança para que todas as pessoas interessadas possam, à semelhança de anos anteriores, participar dos eventos culturais e visitar a Feira do Livro, que volta a ser organizada em parceria com a empresa “Papelaria 96”.

Assim, nos espaços definidos para a realização do maior festival cultural dos Açores, irão existir circuitos específicos de circulação, entradas e saídas distintas, limitação de acessos (máximo de 50 pessoas em simultâneo) no recinto da Feira do Livro e será montada uma tenda no claustro da Academia de Juventude para garantir o distanciamento necessário nas sessões de apresentações de livros, debates, conferências e outros eventos.

Já o acesso das escolas à Feira do Livro decorrerá este ano em moldes diferentes, considerando o necessário cumprimento das recomendações das autoridades de saúde. No entanto, todos os dias, das 10 horas às 12 horas, a Feira do Livro estará aberta apenas para receber visitas de alunos e turmas que devem proceder a marcação prévia junto da organização do evento. Por isso, o autarca apela aos pais e encarregados de educação para que “tragam os mais novos à Feira do Livro, se eles não puderem vir pelas escolas, para que se continuem a promover hábitos de leitura e o gosto pela literatura”, garantindo que todas as normas de segurança estão acauteladas pela organização.

Tibério Dinis deixou, ainda, um agradecimento especial a “todos os colaboradores da Cooperativa Praia Cultural, à Delegação de Saúde Concelhia e à ‘Papelaria 96’, parceiro comercial do evento e organizador principal da Feira do Livro, uma empresa local que tem colocado a Feira do Livro do Outono Vivo nos maiores patamares das feiras dos livros nacionais, o que demonstra que temos empresas com capacidade de investimento, inovação e criatividade e disponíveis para colaborar com as entidades públicas na disponibilização de boa cultura e de boa oferta livreira na Praia da Vitória e nos Açores”,afirmou.

Por seu turno, Carlos Lima, responsável pela empresa parceira, sublinhou que “se mantém as fasquias”, ou seja, a "XV Feira do Livro do Outono Vivo manterá os 50 mil livros, 22 mil títulos, mais de 60 editoras, livros nacionais e estrangeiros, com prioridade para os livros regionais, se bem que sempre demos espaço às editoras locais e prioridade aos autores locais, isto é, não é por haver a pandemia que os nossos autores vão ter mais espaços ou destaque, porque sempre tiveram”.

Quanto aos descontos na venda dos livros mantém-se os 20% de anos anteriores, algo que “só acontece nas maiores feiras do livro do país”.

Na ocasião, Carlos Armando Costa, vice-presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, responsável pela Cooperativa Praia Cultural e pela pasta dos assuntos culturais, sublinhou que uma das recomendações das autoridades de saúde foi a não distribuição de programas em papel, pelo que a organização tem o programa disponível no sítio online do município (em https://www.cmpv.pt/download/outonovivo2020.pdf) e através da leitura de código QR Code impresso nos cartazes promocionais do evento.



No que diz respeito ao programa, o Outono Vivo 2020 e a XV Feira do Livro da Praia da Vitória tem a sua sessão de abertura no dia a 23 de outubro próximo, pelas 20 horas, seguindo-se a inauguração de duas exposições (uma de desenho, intitulada “Eduardo T. Coelho [ETC] dos Açores para o resto do mundo”, no âmbito do ciclo de exposições do Instituto Açoriano de Cultura) e, outra de fotografia, intitulada “Frida Kahlo”, de Hugo Bernardo; seguem-se momentos de poesia no âmbito da abertura da Feira do Livro e a apresentação do livro “Alexandrina Como Era”, de J. H. Santos Barros. A primeira noite de Outono Vivo termina com a exibição do filme “J. H. Santos Barros: Fazer Versos Dói”, de Sara Leal e Nuno Costa Santos.

No dia 24 de outubro, pelas 12 horas, a Feira do Livro abre portas. Às 15 horas haverá teatro, no Jardim Municipal (ou em caso de condições meteorológicas adversas na Academia de Juventude), com a “Viagem de uma Marioneta – Teatro Dom Roberto”, por Ricardo Ávila e, pelas 22 horas, o concerto “Bel Cantus”.

No domingo, dia 25, pelas 20h30, tem lugar a apresentação do livro “Guia Prático da Fauna Terrestre dos Açores”, de Rosalina Gabriel e Paulo A. V. Borges, seguindo-se o concerto do “Orfeão da Praia da Vitória”.

Na terça-feira, dia 27, pelas 20h30, será apresentado o livro “Angra na Visão de Linschoten – Séc. XVI”, de Humberto de Borba. No dia seguinte, dia 28, será apresentado o livro “Ultramar na Pele”, de Diana Gomes e Rui Caria, por Letícia Leal, às 20h30.

No dia 29 de outubro, Francisco Maduro Dias apresentará o livro “Épocas Memoráveis da Ilha Terceira dos Açores”, de José Joaquim Pinheiro e Manoel Pinheiro, enquanto na sexta-feira, Nuno Pereira apresentará o livro “O Pistoleiro do Futuro”, de Pedro Lopes.

No último dia do mês, dia 31, pelas 15 horas, o espetáculo de marionetas volta ao Jardim Municipal da Praia da Vitória e às 20h30 haverá “Contos Terríveis (Impróprios para Adultos)”, uma novidade por ser noite de Halloween, seguindo-se, pelas 22 horas o Concerto “Joana, Canta Portugal”.

No dia 1 de novembro, às 16 horas, o Outono Vivo recebe Álamo de Oliveira que vai apresentar o livro “Novos Contos do Rei Não Sei”, de João Rodrigues, e a Filarmónica União Praiense atua pelas 17 horas.

No dia 4 de novembro, quarta-feira, decorrerá a apresentação do livro “Ilha Terceira por/by Urban Sketchers”, por Assunção Melo e, na quinta-feira, será apresentada “Uma História de Amor/A Love Story” de Joel Neto.

Os últimos três dias do festival estão reservados à apresentação do livro de Liduíno Borba e José Fonseca de Sousa intitulado “Velhas da Terceira”, por Vítor Rui Dores, assim como a exibição do filme “Listen”, de Ana Rocha de Sousa (dia 6 de novembro, pelas 20h30); no dia 7 de novembro, pelas 15 horas, decorrerá a apresentação do livro “As Ruas Demoradas”, de Mário Machado Fraião – poesia reunida por Vítor Rui Dores, enquanto pelas 16 horas, realizar-se-á a sessão de apresentação da revista “Atlântida”, pelo Instituto Açoriano de Cultura, terminando o dia com o concerto de piano a quatro mãos, por Janeen Teixeira e Antonella Barletta”.



No último dia, “Viagem de uma Marioneta – Teatro Dom Roberto”, por Ricardo Ávila, regressará ao Jardim Municipal da Praia da Vitória.