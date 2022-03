“Os Açores não estão condenados a serem a região mais pobre do país”

O presidente do Conselho Económico e Social dos Açores (CESA), Gualter Furtado, considera ser necessário promover uma aposta na educação e formação profissional ativa para garantir o desenvolvimento económico.



“Sem Desenvolvimento Económico, que é muito mais do que apenas crescimento económico, uma política de educação e formação profissional ativa, este desígnio de combate à pobreza é bem mais difícil e tende a perpetuar-se”, sublinhou Gualter Furtado durante a sessão de abertura da conferência “Combater a Pobreza: Retratos e Soluções”, realizada ontem no Salão Nobre do Teatro Micaelense, em Ponta Delgada.

O responsável pelo CESA considera ser necessário implementar novas ações políticas para combater a pobreza na Região.



“Os Açores não estão condenados a serem uma das regiões mais pobres do país, ou, a mais pobre do país. Recuso determinantemente este fatalismo, já que com as nossas dificuldades estruturais, algumas delas de natureza insular e geográfica, temos condições para sermos um arquipélago mais desenvolvido e uma referência pela positiva no contexto das Regiões Ultraperiféricas Insulares, mesmo na vertente Social”, referiu.

O presidente do CESA, Gualter Furtado, destacou que a pobreza é uma das maiores limitações ao desenvolvimento económico da Região.



“A pobreza, infelizmente, nos Açores não é um mito, mas sim uma realidade, pois, segundo dados de 2020, cerca de 21,9% dos residentes nos Açores encontravam-se em situação de pobreza, quando em 2019 eram 28,5%, o que significa uma evolução positiva, mas que ainda é muito preocupante, já que isto representa que 1 em cada 5 pessoas estavam em situação de pobreza, abrangendo cerca de 50000 residentes na Região Autónoma dos Açores, o que é um número deveras elevado”, vincou.

Por seu lado, o presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA), Luís Garcia, indicou que é tempo de “meter mãos à obra e avançar com as soluções adequadas” ao combate à pobreza na Região.

Luís Garcia reconhece que o flagelo da pobreza é “o verdadeiro calcanhar de Aquiles” do desenvolvimento da Região, defendendo que a solução tem de passar por uma aposta na formação e na educação dos açorianos, criando, deste modo, “mão de obra qualificada” e preparada para colmatar as necessidades do setor económico dos Açores.



O presidente do parlamento regional refere que o trabalho desenvolvido e as políticas adotadas ao longo dos 45 anos da autonomia regional foram insuficientes “para retirar um quinto dos açorianos do limiar da pobreza”, sendo necessário “procurar melhores soluções”.