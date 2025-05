Orquestra Sinfónica Juvenil de Lisboa com três atuações em Ponta Delgada

Os concertos vão ter lugar na Igreja de Nossa Senhora da Apresentação nas Capelas (20h30), no Largo do Coreto nas Sete Cidades (20h00) e, por último, no centro histórico de Ponta Delgada (21h00), informa a Câmara de Ponta Delgada.

Há mais de 30 anos que, no decorrer do verão, a Orquestra Sinfónica Juvenil realiza formações nos Açores, sendo o Município de Ponta Delgada uma escolha frequente para as mesmas.

A organização deste evento está, simultaneamente, a cargo da autarquia e da Associação de Antigos Alunos do Conservatório Regional de Ponta Delgada.

Christophe Bochmann é o maestro titular da orquestra, já tendo arrecadado altas distinções como é o caso da Medalha de Mérito Cultural do Ministério da Cultura e o título de Officer of the Order of the British Empire, concedido pela Rainha Isabel II.

Segundo o seu site oficial, a Orquestra Sinfónica Juvenil é reconhecida por ser uma instituição direcionada para a vertente músico-pedagógico, desempenhando um papel importante na formação de jovens.

Tendo nos seus quadros 70 elementos de diversas escolas de música de Lisboa, o seu repertório inclui mais de 800 obras criadas entre o século XVII e o século XXI.

Desde a sua fundação, em 1973, já aturam em país como a Grécia, China, Macau, Índia e Espanha.