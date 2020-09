A partir de 25 de setembro

“Origens” de Débora Soares no Centro Municipal de Cultura

A exposição "Origens", de Débora Soares, vai estar patente na Sala do Forno do Centro Municipal de Cultura de Ponta Delgada entre os dias 25 de setembro e 22 de outubro, podendo ser visitada de segunda a sexta-feira, entre as 09h00 e as 17h00, e aos sábados das 14h00 às 17h00.