Órgãos Sociais da APPAA tomaram posse

As eleições dos órgãos sociais da APPAA tiveram lugar através de uma plataforma digital, permitindo a participação dos seus associados de todas as ilhas, indica nota de imprensa. A tomada de posse teve lugar no Jardim António Borges, em Ponta Delgada.







Desta forma, a Mesa da Assembleia Geral é presidida por João Maurício Couto, geólogo. A direção é presidida por Marta Couto, solicitadora. Ao Conselho Fiscal preside Rogério Aguiar, gestor.



Saliente-se que a APPAA foi constituída no início deste ano, por escritura pública e no espaço de quatro meses reuniu o número suficiente de sócios, em todas as ilhas dos Açores, para requerer o reconhecimento como Organização Não Governamental do Ambiente – ONGA. Com a eleição e tomada de posse dos órgãos sociais será iniciado esse processo, explica a nota de imprensa da associação.



Como Associação Ambiental de âmbito Regional, a APPAA tem como principais objetivos a “educação ambiental, a defesa da biodiversidade e a luta contra as alterações climáticas”.





Pretende colaborar ativamente com as “entidades regionais e autarquias, numa atitude de intervenção pela positiva e de total independência e também com as entidades públicas com responsabilidades na defesa do ambiente. Considera útil a troca de informações, o diálogo, o debate sobre decisões a tomar pelas entidades responsáveis e tomar posições públicas ou elaborar pareceres fundamentados sobre as matérias relacionadas com o ambiente”.





A APPAA irá cooperar com outras associações ambientais, de âmbito regional, nacional e internacional, através da “informação recíproca e participação em ações conjuntas, desde que tenham justificação no campo de ação local ou regional e estejam de acordo com os princípios e estatutos da associação”.