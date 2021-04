Organização pede reforço de enfermeiros e é criticada nas redes sociais

O pedido, feito à Associação de Enfermeiros do Japão, está a gerar fortes críticas nas redes sociais, com muitos internautas a acusarem os organizadores dos Jogos de monopolizarem recursos médicos essenciais, numa altura em que o país enfrenta uma nova vaga de infeções por Covid-19.

A menos de três meses do início dos Jogos Olímpicos, quatro regiões do país, entre as quais Tóquio, estão sob estado de emergência, o terceiro desde o início da pandemia de covid-19, devido ao aumento de infeções pelo novo coronavírus.

O diretor-executivo da organização, Toshiro Muto, que confirmou o pedido, explicou que as discussões ainda estão a decorrer, garantindo que será encontrada uma forma de “garantir reforços” sem comprometer o normal funcionamento dos serviços de saúde.

“Nem é preciso dizer que os serviços regionais de saúde não serão interrompidos por causa deste pedido”, afirmou Muto, assegurando que o pedido “não foi feito nos bastidores”.

Nas redes sociais, depois de conhecida a solicitação, surgiram críticas como: “não é brincadeira, há pessoas a morrer por causa dos Jogos Olímpicos”.

Os organizadores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio2020, adiados no verão passado devido à pandemia de Covid-19, têm tentado garantir ao público que os eventos podem ser realizados em segurança, mas, de acordo com as últimas sondagens, a maioria dos japoneses opõem-se à sua realização, por questões sanitárias.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão decorrer entre 23 de julho e 08 de agosto, enquanto os Paralímpicos devem disputar-se entre 24 de agosto e 05 de setembro.