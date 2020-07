Organização adia 9.ª edição do Monte Verde Festival para 2021

Em comunicado, a organização justifica a decisão "devido à pandemia Covid-19 e em plena conformidade com todas as indicações das autoridades competentes", referem os promotores do festival.



"A segurança do nosso público e da comunidade em geral é uma prioridade para nós, sendo esta a decisão mais correta e sensata", reforça a organização que no mesmo comunicado avança com as novas datas da nona edição do Monte Verde Festival: 5, 6 e 7 de agosto de 2021.



A organização adianta ainda que os ingressos que já tinham sido adquiridos são válidos para as novas datas, enquanto que na próxima semana vão ser divulgadas informações para aqueles que pretendam ser reembolsados.