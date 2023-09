Ordem satisfeita com vacinação por enfermeiros

Em causa está uma portaria nacional que alarga o processo de vacinação às farmácias comunitárias, permitindo a realização do processo de vacinação por outros profissionais que não os enfermeiros.



Para a Ordem dos Enfermeiros, o que está a acontecer a nível nacional é um “erro”, e a decisão da Região é o “reconhecimento do mérito e capacidade dos enfermeiros para continuar a assumir esta responsabilidade”. Pedro Soares não tem dúvidas de que “esta medida não só contribuirá para a eficácia da campanha de vacinação, mas também para a efetiva a segurança”, e para “a proteção da população açoriana”.

Como salienta Pedro Soares, presidente da Ordem dos Enfermeiros nos Açores, “não é por acaso que os Açores têm na sua história as maiores taxas de cobertura vacinal, principalmente as incluídas no Plano Regional de Vacinação”.