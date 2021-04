Ordem diz que enfermeiro de família é “um enorme passo” para o SRS

O presidente do Conselho Diretivo Regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros, Pedro Soares, afirmou ontem, depois de ser ouvido na Comissão Especializada Permanente de Assuntos Sociais do parlamento açoriano, que a criação do enfermeiro de família “é um enorme passo em termos de evolução da saúde na comunidade, mais um passo rumo a um Sistema Regional de Saúde eficaz”.

A comissão está a analisar a proposta de Decreto Legislativo Regional que cria o Enfermeiro de Família no Serviço Regional de Saúde apresentada pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP.



Na sequência da audição de ontem, o enfermeiro Pedro Soares considerou, em comunicado, que “estamos a falar de melhorar os cuidados de saúde primários oferecidos à nossa população, assim como de criar melhores condições em termos de organização para os enfermeiros, com todas as consequências positivas que daí advêm”, salientou.

Segundo o presidente da estrutura regional da Ordem dos Enfermeiros, a Secção Regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros tem como um dos seus objetivos a criação de um documento enquadrador relativo à criação do Enfermeiro de Família nos Açores, pois considera que “só desse modo se poderá avançar para a sua implementação efetiva nos Núcleos de Saúde Familiar das várias ilhas”.



Afirma, por isso, que foi dado “mais um passo” e que a Ordem dos Enfermeiros continuará “a trabalhar para aprimorar toda a documentação, com vista a que esta implementação assente em alicerces estáveis e duradouros”, elogiando a comissão de trabalho “pelo trabalho que está a desenvolver”.

O representante dos enfermeiros nos Açores destacou ainda que “foi muito importante” participar na audição na Comissão Permanente de Assuntos Sociais do parlamento açoriano, “já que a elaboração de qualquer legislação que diga respeito à profissão de enfermagem é uma atribuição da Ordem dos Enfermeiros”.



Para Pedro Soares, “é salutar a iniciativa do Grupo Parlamentar do CDS-PP, assim como a demonstração pública de apoio a esta iniciativa por parte dos restantes partidos que compõem o Governo, que julgo até que, de uma forma geral, terá nesta matéria, o apoio de todas as forças políticas”, sublinhou ainda.



O vice-presidente do Governo Regional dos Açores, Artur Lima, já afirmou que pretende que a figura do enfermeiro de família seja implementada na região até 2022.

Recorde-se que em 2010 arrancou o projeto-piloto do Enfermeiro de Família no Centro de Saúde de Vila Franca do Campo.