Ordem apela a soluções para evitar fechos de urgência como vai acontecer no fim de semana

Segundo a informação publicada no portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o maior número de serviços de urgência encerrados no fim de semana é na região de Lisboa e Vale do Tejo, com oito no sábado e nove no domingo.

A Ordem dos Médicos (OM) alerta em comunicado para a gravidade destas decisões e a consequente redução da capacidade de resposta do SNS à população nas semanas que se aproximam.

Apela ainda ao Ministério da Saúde e à Direção Executiva do SNS para encontrarem soluções para fazer face ao encerramento dos serviços urgências nos meses de agosto e setembro, de forma a evitar situações que coloquem em causa a qualidade dos cuidados de saúde prestados e a segurança das pessoas que recorrem a esses serviços.

Segundo a Ordem dos Médicos, a situação assume contornos de maior gravidade em locais como a Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, onde existem constrangimentos no Serviço de Urgência Ginecológica/Obstétrica entre os dias 02 e 19 de agosto e onde, a partir do dia 5, não é disponibilizado qualquer atendimento urgente nesta área.

Para o bastonário da OM, Carlos Cortes, “é inadmissível que ano após ano não sejam acautelados os fatores que contribuem para o encerramento de urgências, nomeadamente criando condições adequadas para atrair mais médicos para o SNS”.

“Não podemos privar toda uma região de aceder às urgências de obstetrícia durante 18 dias, obrigando as grávidas e doentes a deslocarem-se até Coimbra, que fica a mais duas horas de distância em alguns casos e ao Porto para situações de cuidados programados”, defendeu Carlos Cortes.

O bastonário dos médicos exige que “as informações dos constrangimentos sejam divulgadas atempadamente à população e às corporações de bombeiros”.

“É preciso planeamento no tempo certo, porque não é novidade que o verão é um período delicado para o SNS, tal como o será o inverno”, salienta.

Para Carlos Cortes, são necessárias “medidas urgentes que proporcionem boas condições de trabalho e que valorizem os médicos, contribuindo assim para a segurança dos doentes e evitando a degradação do SNS”.

Segundo a informação publicada no Portal do SNS, vão estar fechadas no fim de semanas as urgências de Obstetrícia e Ginecologia nos hospitais Garcia de Orta, em Almada, Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), São Francisco Xavier, em Lisboa, Beatriz Ângelo, em Loures, São Bernardo, em Setúbal, Santo André, em Leiria.

No Hospital de Portimão vai estar encerrada a urgência de Obstetrícia assim como no Hospital Santa Maria.

Vão também estar encerradas as urgências pediátricas no Hospital de Chaves, no Hospital de Setúbal, no Hospital de Leiria (no domingo) e no Hospital de Torres Novas (domingo).

As autoridades de saúde apelam à população para que antes de se deslocarem a um serviço de urgência, para ligarem sempre para o SNS 24 (808 24 24 24).